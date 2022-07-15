РФ парою бомбардувальників Су-24 намагалась добити залишки техніки на Зміїному

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"У нашій зоні відповідальності напружена, але контрольована. Противник продовжує ведення оборонних дій, а також застосовує ракетні та авіаційні удари", - йдеться у повідомленні.

Російські обстріли

Гелікоптерними парами ворог завдавав удари ранком і опівдні по півночі Херсонщини, намагаючись уразити наші позиції, але успіху не мав, був змушений ухиляючись від вогню - відступити

Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу "повітря – повітря" наші штурмовики в небі над Новою Каховкою. Втрат нашої авіації немає.

Парою тактичних бомбардувальників Су-24 противник здійснив спробу добити ті залишки техніки, що покинуті ними на острові Зміїному. З нашого боку втрат не було, а ворожий літак повертався для проведення дорозвідки результатів свого удару по Зміїному.

Вдень, ще не розчищені від ранішнього обстрілу житлові квартали Баштанки зазнали повторного обстрілу п’ятьма реактивними снарядами РСЗВ “Смерч”. Людських втрат немає.

Вранці важкою 152 мм ствольною артилерією був обстріляний Зеленодольськ. Влучання зафіксовано в паркову зону санаторно-профілактичного комплексу та на території ліцею. Кілька будинків навкруги пошкоджено. Критичних руйнувань, втрат цивільних немає.

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