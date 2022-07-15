English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією РФ парою бомбардувальників Су-24 намагалась добити залишки техніки на Зміїному

РФ парою бомбардувальників Су-24 намагалась добити залишки техніки на Зміїному

15 липня, 2022 п'ятниця
01:59
війна з Росією Окупанти ймовірно покинули Зміїний, на острові пожежа

В день, 14 липня, пара ворожих тактичних бомбардувальників Су-24 намагалась обстріляти острів Зміїний

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"У нашій зоні відповідальності напружена, але контрольована. Противник продовжує ведення оборонних дій, а також застосовує ракетні та авіаційні удари", - йдеться у повідомленні.

Російські обстріли

Гелікоптерними парами ворог завдавав удари ранком і опівдні по півночі Херсонщини, намагаючись уразити наші позиції, але успіху не мав, був змушений ухиляючись від вогню - відступити

Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу "повітря – повітря" наші штурмовики в небі над Новою Каховкою. Втрат нашої авіації немає.

Парою тактичних бомбардувальників Су-24 противник здійснив спробу добити ті залишки техніки, що покинуті ними на острові Зміїному. З нашого боку втрат не було, а ворожий літак повертався для проведення дорозвідки результатів свого удару по Зміїному.

Вдень, ще не розчищені від ранішнього обстрілу житлові квартали Баштанки зазнали повторного обстрілу п’ятьма реактивними снарядами РСЗВ “Смерч”. Людських втрат немає.

Вранці важкою 152 мм ствольною артилерією був обстріляний Зеленодольськ. Влучання зафіксовано в паркову зону санаторно-профілактичного комплексу та на території ліцею. Кілька будинків навкруги пошкоджено. Критичних руйнувань, втрат цивільних немає.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Україна
Росія
острів Зміїний
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
білорусь солдати лукашенко
13 липня, 2022 середа
Лукашенко вирішив вступити у війну проти України, але ще не знає як це зробити, - боєць ЗСУ Лапін
Херсон
13 липня, 2022 середа
Жителі окупованих Херсона, Мелітополя та Бердянська масово повідомляють у соцмережах про автоматні постріли
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
13 липня, 2022 середа
Використання HIMARS проти ППО противника відкриває шлях авіації ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.86
    Купівля 35.86
    Продаж 36.88
  • EUR
    Купівля 35.87
    Продаж 37.08
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
15 липня
02:24
море військовий корабель
У Росії змінилось угруповання флоту через роздування шторму у Чорному морі
02:15
"Металіст" призначив нового головного тренера
01:34
Микола Матвієнко та Єгор Ярмолюк (праворуч)
Англійський клуб купив 18-річного українського футболіста
01:06
Нова Каховка
ЗСУ знищили базу росіян у Новій Каховці та ще 6 складів на окупованих територіях, - Одеська ОВА
00:46
фейк, фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 липня
00:42
Росіяни обстріляли центр Вінниці, є загиблі і поранені
У Віннниці після російського ракетного удару затримали кілька десятків людей
00:18
Херсонська ОДА
Окупанти втекли з будівлі Херсонської ОДА, - депутат облради Хлань
00:00
На фото Дональд та Івана Трамп
Померла Івана Трамп, перша дружина Дональда Трампа та мати трьох дітей
2022, четвер
14 липня
23:39
Нікополь
Окупанти вдарили по околицях Нікополя, - РВА
23:32
Луцьк, вибухи
Російські війська завдали екології України збитків на понад 200 млрд грн, - Міндовкілля
23:30
Оновлено
Росіяни обстріляли центр Вінниці, є загиблі та поранені
Ракетний обстріл Вінниці Росією: кількість загиблих зросла до 23 людей, з них троє - діти
23:12
нагороди на передовій
Від 24 лютого 23 тис. воїнів отримали держнагороди, з них 3,5 тис. – посмертно
23:08
Святогірська Свято-Успенська Лавра
Україна працює над організацією евакуації з території Святогірської Лаври
22:59
Санкції
США надали роз'яснення щодо санкцій проти Росії у гуманітарній та продовольчій сфері
22:47
На фото Володимир Зеленський
Росія показала своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до цивілізованого світу, - Зеленський про обстріл Вінниці
22:32
На фото Сергій Жадан
Жадана нагородили премією Ганни Арендт за "політичне мислення", письменник назвав великою честю бути українцем
22:29
Канада схвалила вакцину Moderna для щеплення від COVID-19 немовлят та дітей
22:19
Ексклюзив
євро
Євро послаблюється зі зрозумілих причин, - заступник голови Ради Нацбанку
22:09
На Херсонщині ЗСУ звільнили 44 населені пункти, - ОВА
21:54
Залишки ракети Калібр, збитої над Вінничиною 14 липня
"На жаль, лише дві..." Військові показали залишки ракет, які збили над Вінничиною 14 липня
21:42
Ексклюзив
зерно порт
Турецька влада знову допустила розвантаження суден з вимкненими системами ідентифікації, - журналістка Яресько
21:39
нафта нафтопровід
Вартість нафти у світі вперше впала нижче рівня 24 лютого
21:37
Росіяни обстріляли Миколаївщину, горять поля пшениці
21:18
Оновлено
Маріо Драгі
Прем'єр-міністр Італії Драгі подав у відставку, але президент країни Матарелла її не прийняв
21:06
Ексклюзив
Американська зброя для України
Зброя, яку постачають партнери в Україну, під контролем США, — експерт Defense Express Рябих
20:54
Ірпінь
Збитки Ірпеня від війни оцінюють у понад $900 млн
20:52
На фото: посол США в України Бріджит Брінк, Бородянка, Київська область
Після обстрілу Вінниці: посольство США просить своїх громадян їхати з України
20:34
Росіяни влучили ракетами у центр Вінниці, є загиблі
"Удар по військовому об’єкту". Представник Росії при ООН прокоментував ракетний обстріл Вінниці
20:20
вугілля
Китай планує скасувати заборону на імпорт вугілля з Австралії, – Bloomberg
19:54
ЗСУ відбили штурм окупантів на Слов'янському напрямку, - Генштаб
19:53
Ексклюзив
Гуляйполе
Гуляйполе перебуває на лінії фронту та обстрілюється щодня, — голова територіальної громади Ярмак
19:51
Бельгія
Очільниця МЗС Бельгії Софі Вільмес подала у відставку
19:43
Дональд Трамп
Трамп заявив про намір балотуватись у президенти США в 2024 році
19:40
президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса
Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса подав у відставку
19:30
Німеччина уряд
Рахунки за опалення в Німеччині зростуть втричі через скорочення імпорту російського газу, - регулятор
19:28
БМП Marder
"Обмінний фонд" зброї для України. У Німеччині модернізували 30 БМП Marder, загалом у планах 100 машин
19:27
білоруська контрабанда
Білорусь дозволила контрабанду підсанкційних товарів через свої кордони
19:27
Бабин Яр
У Києві створять військове кладовище поряд із урочищем Бабин Яр
19:21
На фото Збройні сили України
На Харківщині ЗСУ і Нацгвардія знищили російські артилерійські установки "Нона" і склад боєприпасів
19:16
Ексклюзив
ракетні системи США
Російська ППО дірява й нічого не може зробити з ракетами HIMARS, - військовий експерт Селезньов
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV