РФ перекидає підрозділи до кордону з Україною, щоб відволікти ЗСУ на Чернігівщині та Сумщині
Росіяни перекидають війська до Брянської та Курської областей, щоб відволікти ЗСУ на Сумщині й Чернігівщині
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
На станції Клімово та Суземка Брянської області прибувають ешелони танків Т-80 із 239 ЦЗМР (богучар) 20А Східного військового округу, а до Суджі та Льгова-Київського Курської області їдуть ешелони 144 мотострілкової дивізії з танками 18-ї мотострілкової дивізії 11 АК Балтійського фронту.
"Кількість сил і засобів російських окупаційних військ біля кордону з Сумською та Чернігівською областю недостатньо для відкриття, скажімо так, другого фронту. Але цей склад може бути перекинутий з метою активізації дії на кордоні, які відволікають увагу ЗСУ", - наголосили у відомстві.
У ЗСУ додали, що зараз росіянам бракує ресурсів для відкриття другого фронту. Однак постійною демонстрацією загрози наступу вони можуть сковувати українську армію, щоб зменшити її контрнаступальний потенціал.
"Окремо хотілося б відзначити, що з цією метою використовуватиметься ресурс не стільки "рідних" підрозділів Брянської та Курської областей, а збірна солянка з Єльні, Богучар та Советська", - зауважили у Страткомі.
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