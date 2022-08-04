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Головна війна з Росією РФ перекидає підрозділи до кордону з Україною, щоб відволікти ЗСУ на Чернігівщині та Сумщині

РФ перекидає підрозділи до кордону з Україною, щоб відволікти ЗСУ на Чернігівщині та Сумщині

4 серпня, 2022 четвер
13:41
війна з Росією окупанти танк

Росіяни перекидають війська до Брянської та Курської областей, щоб відволікти ЗСУ на Сумщині й Чернігівщині

Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

На станції Клімово та Суземка Брянської області прибувають ешелони танків Т-80 із 239 ЦЗМР (богучар) 20А Східного військового округу, а до Суджі та Льгова-Київського Курської області їдуть ешелони 144 мотострілкової дивізії з танками 18-ї мотострілкової дивізії 11 АК Балтійського фронту.

"Кількість сил і засобів російських окупаційних військ біля кордону з Сумською та Чернігівською областю недостатньо для відкриття, скажімо так, другого фронту. Але цей склад може бути перекинутий з метою активізації дії на кордоні, які відволікають увагу ЗСУ", - наголосили у відомстві.

У ЗСУ додали, що зараз росіянам бракує ресурсів для відкриття другого фронту. Однак постійною демонстрацією загрози наступу вони можуть сковувати українську армію, щоб зменшити її контрнаступальний потенціал.

"Окремо хотілося б відзначити, що з цією метою використовуватиметься ресурс не стільки "рідних" підрозділів Брянської та Курської областей, а збірна солянка з Єльні, Богучар та Советська", - зауважили у Страткомі.

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