РФ посилила невибіркові обстріли міських районів в Україні, – Міноборони Британії
Російські війська посилили невибіркові обстріли міських районів, адже домоглися обмеженого прогресу в їхньому захопленні
Про це повідомляє Міноборони Британії.
Наголошують, що за останній тиждень російські війська домоглися обмеженого прогресу в захопленні цих міст.
"Замість цього Росія посилила невибіркові обстріли міських районів, що призвело до широкомасштабних руйнувань і великої кількості жертв серед цивільного населення", – йдеться в повідомленні.
Вважають, що Росія продовжить використовувати свою важку вогневу міць для підтримки атак на міські райони, оскільки вона сподівається обмежити свої і без того значні втрати ціною нових жертв серед цивільного населення.
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