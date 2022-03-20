РФ посилила невибіркові обстріли міських районів в Україні, – Міноборони Британії

Про це повідомляє Міноборони Британії.

Наголошують, що за останній тиждень російські війська домоглися обмеженого прогресу в захопленні цих міст.

"Замість цього Росія посилила невибіркові обстріли міських районів, що призвело до широкомасштабних руйнувань і великої кількості жертв серед цивільного населення", – йдеться в повідомленні.

Вважають, що Росія продовжить використовувати свою важку вогневу міць для підтримки атак на міські райони, оскільки вона сподівається обмежити свої і без того значні втрати ціною нових жертв серед цивільного населення.

Також повідомляли, що британська розвідка вважає, що Росія не може контролювати українське небо. Хоча контроль над повітрям був однією з головних цілей Москви у перші дні війни.

У Маріуполі росіяни скинули бомби на школу мистецтв, де від обстрілів ховалося близько 400 людей, будівля зруйнована, кількість постраждалих уточнюють.

У ніч з суботи на неділю, 20 березня, російсько-окупаційні війська обстріляли Індустріальний район Харкова. Внаслідок чого загинули п'ятеро цивільних, серед них одна дитина.