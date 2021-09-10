РФ провела в окупованому Криму навчання з протиповітряної оборони

Про це передає Міноборони РФ.

"Дивізіони ЗРК С-400 "Тріумф" провели навчання з протиповітряної оборони об'єктів Кримського півострова", - йдеться в повідомленні.

Російські військові здійснили згортання пускових і радіолокаційних установок і здійснили марш в нові позиційні райони.

На основному етапі навчання військові відпрацювали алгоритм дій при надходженні інформації про наближення авіації "умовного противника".

"Потім військовослужбовці виконали виявлення, ідентифікацію та знищення повітряних цілей шляхом проведення електронних пусків ракет", - йдеться в повідомленні.

У ході навчання розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" провели тренування з прикриття позицій ЗРК С-400 "Тріумф" від ракетної атаки "умовного противника".





Нагадаємо, 10 вересня розпочалися навчання "Захід-2021". Вони пройдуть на території і дев'яти полігонах Росії (Кирилівський, Струги червоні, Муліно, Погоново, Хмелівка, Правдинський, Добровольський, Дорогобуж, Вольський).

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