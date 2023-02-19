Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

"За даними розвідки, росіяни стягують на Донецький напрямок (Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Мар'їнка) додаткові сили. Пару тижнів тому було сконцентровано близько 160 батальйонів - зараз вже 190. Навіть з неповною комплектацією - це дуже багато людей. Розуміємо, що, скоріше за все, вони до чогось готуються. 24 лютого, ймовірно, будуть наступати", - наголосив він.

Барабаш додав, що зараз росіяни не кидають великі сили на штурми, а намагаються просунутися малими групами.

"Маючи у резерві велику кількість людей, будуть намагатися лізти. Є інформація, що вони намагаються невеликими машинами (не вантажівками) завозити боєкомплект на околиці Макіївки та Донецька. Це говорить про план на масштабну наступальну операцію. Моя особиста думка - будуть ракетні удари по обласних центрах 24 лютого. А на лінії фронту вони підуть в атаку по всім чи по більшості напрямків. Для цього підтягнули резерв", - підсумував очільник ВЦА.