РФ стала довше утримувати українські кораблі в Керченській протоці, - дослідження

Про це свідчать дані моніторингу "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та Black SeaNews, передає "Крим.Реалії".



"За вересень 2021 року середня тривалість штучного утримання з боку Росії перед Керченською протокою суден, що йдуть з Маріуполя і Бердянська з експортними вантажами, склала 39,7 години (в середньому за 2020 рік - 29,6; в серпні 2021 - 30,7)", – йдеться у дослідженні.



Крім того, кораблі, що заходять до Азовського моря, також стали утримувати довше у порівнянні з серпнем.



"За вересень 2021 року середня тривалість штучного утримання з боку Росії суден, що йдуть в українські порти Азовського моря Маріуполя, Бердянська, склала 22,4 години (в середньому 2020 року - 23,5; у серпні - 15,3)", - повідомляють дослідники.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє Росгвардії блокувати Керченську протоку.