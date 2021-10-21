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РФ стала довше утримувати українські кораблі в Керченській протоці, - дослідження

21 жовтня, 2021 четвер
20:51
війна з Росією корабель

У вересні РФ збільшила час утримання українських кораблів, що перетинають Керченську протоку на шляху до Чорного моря, майже до 40 годин

Про це свідчать дані моніторингу "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та Black SeaNews, передає "Крим.Реалії".

"За вересень 2021 року середня тривалість штучного утримання з боку Росії перед Керченською протокою суден, що йдуть з Маріуполя і Бердянська з експортними вантажами, склала 39,7 години (в середньому за 2020 рік - 29,6; в серпні 2021 - 30,7)", – йдеться у дослідженні.

Крім того, кораблі, що заходять до Азовського моря, також стали утримувати довше у порівнянні з серпнем.

"За вересень 2021 року середня тривалість штучного утримання з боку Росії суден, що йдуть в українські порти Азовського моря Маріуполя, Бердянська, склала 22,4 години (в середньому 2020 року - 23,5; у серпні - 15,3)", - повідомляють дослідники.

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Керченська протока
українські кораблі
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