Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Петро Черник.

"На цю хвилину РФ стала на шлях снарядного голоду. Тільки стала, він не став повноцінним та критичним. На початок цієї війни вони мали запасів снарядів у межах від 15 до 20 млн усіх калібрів. Це неймовірно багато. У США - у межах 2 млн. Більшу частину росіяни застосували або ми їх знищили боєкомплекти", - зазначив він.

Експерт нагадав, що улітку росіяни робили великі "вогневі вали" у межах 60-80 тис. снарядів на день.

"Вони дійсно стали на цей шлях голоду. У місяць можуть вироблять не більше 125 тис. снарядів. За літніми показниками, це дводенна норма. Станом на зараз вони застосовують не більше 20 тис. снарядів на добу, але це теж багато. Ми не дотягуємо щонайменше в половину і беремо виключно якістю", - підсумував Черник.