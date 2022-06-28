РФ та Україна провели обмін полоненими: повернули 17 людей

Про це повідомляє Суспільне.

За інформацією, яку надали журналістам, трьох людей повернули з території РФ. Серед людей, яких повернули, є п'ятеро поранених.

Розвідка повідомила, що обмін відбувся за формулою 17 на 15.

"Додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдат. Також звільнено одного цивільного", - йдеться в заяві.

Там додали, що поранені потребують невідкладного лікування.

Це був 13-й обмін військовополоненими.