Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Російські війська вбили мирного жителя у Новолуганському. Ще вісім людей сьогодні дістали поранення.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко.