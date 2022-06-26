РФ вбила мирного жителя Донеччини
25 червня росіяни вбили одного мирного жителів Донецької області, ще вісьмох людей поранено
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Російські війська вбили мирного жителя у Новолуганському. Ще вісім людей сьогодні дістали поранення.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко.
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