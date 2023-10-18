РФ вдарила по об'єкту інфраструктури у Сумах

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Telegram.

"Посеред ночі відбулося влучання БПЛА типу Shahed по об’єкту інфраструктури в місті Суми. На місці працюють всі екстрені служби та військова адміністрація", - йдеться у повідомленні.

Там закликали жителів області перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Також в ОВА попросили не знімати та не поширювати фото та відео з місця влучання.