РФ витрачає мільйонні бюджети в Африці на пропаганду та наративи проти України й Заходу, - історик Субх
Росія витрачає мільйони на розповсюдження пропаганди, антиукраїнських та антизахідних наративів у країнах Африки
Про це Media Center Ukraine розповів спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки, український дипломат та історик Максим Субх.
Повідомляється, що це є частиною систематичної та тривалої роботи Росії, яка включає активну діяльність на інформаційному полі в Африці.
"Багато програм, які фінансуються Росією, це і відкриття кореспондентських пунктів, це те, що мається на увазі в площині легальної, відкритої діяльності російської пропаганди в Африці, це співпраця представництв так званого Росспівробітництва на територіях африканського континенту. Для розуміння – це мільйонні, в доларовому еквіваленті, мільйонні бюджети, які витрачаються з бюджету Російської Федерації для просування відповідно російської пропаганди, антиукраїнських і антизахідних наративів на користь інтересів Росії", – наголосив Максим Субх.
Він зазначив, що основною метою Росії є підрив безпеки африканських країн, особливо країн Західної та Південної Африки.
Що відомо про співпрацю РФ та Африки у 2023 році
Цьогоріч Росія активно працювала з країнами Африки. Вони провели "Саміт Росія - Африка" 27-28 липня 2023 року в Санкт-Петербурзі. На цьому саміті були представлені делегації 45 з 54 африканських країн. Основними питаннями для обговорення були війна в Україні, продовольча безпека, зернова угода, співпраця у сфері мирного атома та освіти.
Росія також активно працює на інформаційному полі в Африці, намагаючись знайти нових союзників у світлі своєї ізоляції від ЄС та США. Особливу увагу вони приділяють країнам Західної та Південної Африки.
Росія також активно використовує своїх найманців для підтримки диктаторських та військових режимів в Африці. Це дозволяє їм отримувати доступ до корисних копалин на континенті.
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