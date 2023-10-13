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Війна з Росією: хроніка
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РФ витрачає мільйонні бюджети в Африці на пропаганду та наративи проти України й Заходу, - історик Субх

13 жовтня, 2023 п'ятниця
15:28
Війна з Росією На фото: Максим Субх

Росія витрачає мільйони на розповсюдження пропаганди, антиукраїнських та антизахідних наративів у країнах Африки

Про це Media Center Ukraine розповів спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки, український дипломат та історик Максим Субх.

Повідомляється, що це є частиною систематичної та тривалої роботи Росії, яка включає активну діяльність на інформаційному полі в Африці.

"Багато програм, які фінансуються Росією, це і відкриття кореспондентських пунктів, це те, що мається на увазі в площині легальної, відкритої діяльності російської пропаганди в Африці, це співпраця представництв так званого Росспівробітництва на територіях африканського континенту. Для розуміння – це мільйонні, в доларовому еквіваленті, мільйонні бюджети, які витрачаються з бюджету Російської Федерації для просування відповідно російської пропаганди, антиукраїнських і антизахідних наративів на користь інтересів Росії", – наголосив Максим Субх.

Він зазначив, що основною метою Росії є підрив безпеки африканських країн, особливо країн Західної та Південної Африки.

Що відомо про співпрацю РФ та Африки у 2023 році

Цьогоріч Росія активно працювала з країнами Африки. Вони провели "Саміт Росія - Африка" 27-28 липня 2023 року в Санкт-Петербурзі. На цьому саміті були представлені делегації 45 з 54 африканських країн. Основними питаннями для обговорення були війна в Україні, продовольча безпека, зернова угода, співпраця у сфері мирного атома та освіти.

Росія також активно працює на інформаційному полі в Африці, намагаючись знайти нових союзників у світлі своєї ізоляції від ЄС та США. Особливу увагу вони приділяють країнам Західної та Південної Африки.

Росія також активно використовує своїх найманців для підтримки диктаторських та військових режимів в Африці. Це дозволяє їм отримувати доступ до корисних копалин на континенті.

Новини
Росія
російська армія
Захід
Африка
пропаганда
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