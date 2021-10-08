РФ визнала проєкт розслідувань Bellingcat "іноагентом"
Росія внесла проект журналістських розслідувань Bellingcat в перелік ЗМІ, визнаних "іноземними агентами"
Про це повідомляє НВ.
Також до списку внесли компанію-власника видання MNews - Mason GES Anonymous Foundation (США), і ТОВ "МЕМО" (засновник "Кавказького вузла").
У перелік також додали дев'ять журналістів, які працюють в російській службі BBC, Радіо Свобода, на телеканалах Настоящее время і Дождь.
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