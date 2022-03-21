РФ всьоме понесла втрати в Чорнобаївці, - Арестович

Про це повідомив радник головий Офісу президента Олексій Арестович у facebook.



"Чорнобаївка. Сьомий раз", – написав він.



Арестович не уточнив, про які саме ворожі втрати йдеться.

Нагадаємо, Збройні Сили України вже шість разів знищували сили окупантів під Чорнобаївкою.