РФ всьоме понесла втрати в Чорнобаївці, - Арестович
Окупанти знову понесли втрати в аеропорту в Чорнобаївці, на Херсонщині
Про це повідомив радник головий Офісу президента Олексій Арестович у facebook.
"Чорнобаївка. Сьомий раз", – написав він.
Арестович не уточнив, про які саме ворожі втрати йдеться.
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