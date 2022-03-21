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РФ всьоме понесла втрати в Чорнобаївці, - Арестович

21 березня, 2022 понедiлок
18:42
війна з Росією Чорнобаївка

Окупанти знову понесли втрати в аеропорту в Чорнобаївці, на Херсонщині

Про це повідомив радник головий Офісу президента Олексій Арестович у facebook.

"Чорнобаївка. Сьомий раз", – написав він.

Арестович не уточнив, про які саме ворожі втрати йдеться.

Нагадаємо, Збройні Сили України вже шість разів  знищували сили окупантів під Чорнобаївкою. 

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аеропорт
Херсонська область
Чорнобаїв
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