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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією РФ втратила близько 14200 військових, 1448 бронемашин, 450 танків, 205 систем артилерії, 112 вертольотів і 93 літаки, - Генштаб ЗСУ

РФ втратила близько 14200 військових, 1448 бронемашин, 450 танків, 205 систем артилерії, 112 вертольотів і 93 літаки, - Генштаб ЗСУ

18 березня, 2022 п'ятниця
09:28
війна з Росією втрати ворога

З 24 лютого до 18 березня втрати окупантів склали близько 14200 військових, 1448 бронемашин, 879 одиниць автотехніки, 112 гелікоптерів, 93 літаки 72 РСЗВ та 43 засоби ППО

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти орієнтовно втратили:

  • танків - 450 од;
  • бойових броньованих машин - 1448 од;
  • артилерійських систем - 205 од;
  • РСЗВ - 72 од; 
  • засоби ППО - 43 од;
  • літаків - 93 од;
  • гелікоптерів - 112 од; 
  • автомобільної техніки - 879 од;
  • кораблів/катерів - 3 од;
  • цистерн із ПММ - 60; 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12;
  • спеціальної техніки - 11.
Дані уточнюють. Підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.
 

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2022, п'ятниця
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