РФ втратила близько 14200 військових, 1448 бронемашин, 450 танків, 205 систем артилерії, 112 вертольотів і 93 літаки, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти орієнтовно втратили:

танків - 450 од;

бойових броньованих машин - 1448 од;

артилерійських систем - 205 од;

РСЗВ - 72 од;

засоби ППО - 43 од;

літаків - 93 од;

гелікоптерів - 112 од;

автомобільної техніки - 879 од;

кораблів/катерів - 3 од;

цистерн із ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12;

спеціальної техніки - 11.

Дані уточнюють. Підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

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