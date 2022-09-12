Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці. З 24 лютого до 12 вересня російські окупанти під час війни в Україні втратили:

особового складу – близько 52 950 (+300) осіб

осіб танків – 2168 (+14) од.

од. бойових броньованих машин – 4640 (+23) од.

од. артилерійських систем – 1269 (+6) од.

од. РСЗВ – 311 (+0) од.

од. засоби ППО – 162 (+0) од.

од. літаків – 243 (+1) од.

од. гелікоптерів – 213 (+0) од,

од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1)

крилаті ракети – 216 (+0) од.

од. кораблі /катери – 15 (+0) од.

од. автомобільної техніки та автоцистерн – 3463 (+18) од.

од. спеціальна техніка – 117 (+0)

За добу найбільших втрат армія РФ зазнала на Криворізькому та Донецькому напрямках.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb