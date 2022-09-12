РФ втратила близько 52,9 тис. військових, 4640 бойових бронемашин і 243 літаки за час масштабної війни, - Генштаб ЗСУ
За добу Росія у війні з Україною втратила близько 300 військових, 23 броньовані машини, 14 танків і літак
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці. З 24 лютого до 12 вересня російські окупанти під час війни в Україні втратили:
- особового складу – близько 52 950 (+300) осіб
- танків – 2168 (+14) од.
- бойових броньованих машин – 4640 (+23) од.
- артилерійських систем – 1269 (+6) од.
- РСЗВ – 311 (+0) од.
- засоби ППО – 162 (+0) од.
- літаків – 243 (+1) од.
- гелікоптерів – 213 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1)
- крилаті ракети – 216 (+0) од.
- кораблі /катери – 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3463 (+18) од.
- спеціальна техніка – 117 (+0)
За добу найбільших втрат армія РФ зазнала на Криворізькому та Донецькому напрямках.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.7Продаж 40.88
- Актуальне
- Важливе