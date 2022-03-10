РФ втратила понад 12 000 військових, 1105 бронемашин, 335 танків, 123 системи артилерії, 49 літаків і 29 засобів ППО, - Генштаб
З 24 лютого до 10 березня окупанти втратили понад 12 тис. військових, 1105 бронемашин, 526 одиниць автомобільної техніки, 56 РСЗВ і 49 літаків
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну приблизні втрати росіян становлять:
- особового складу - понад 12 тис. осіб;
- танків - 335 од.;
- бойових броньованих машин - 1105 од.;
- артилерійських систем - 123 од.;
- РСЗВ - 56 од.;
- засоби ППО - 29 од.;
- літаків - 49 од.;
- гелікоптерів - 81 од.;
- автомобільної техніки - 526 од.;
- кораблів/катерів - 3 од.;
- цистерн із ПММ - 60 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7 од.
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