РФ втратила понад 12 000 військових, 1105 бронемашин, 335 танків, 123 системи артилерії, 49 літаків і 29 засобів ППО, - Генштаб

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Від початку повномасштабного вторгнення в Україну приблизні втрати росіян становлять:

особового складу - понад 12 тис. осіб;

танків - 335 од.;

бойових броньованих машин - 1105 од.;

артилерійських систем - 123 од.;

РСЗВ - 56 од.;

засоби ППО - 29 од.;

літаків - 49 од.;

гелікоптерів - 81 од.;

автомобільної техніки - 526 од.;

кораблів/катерів - 3 од.;

цистерн із ПММ - 60 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7 од.

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