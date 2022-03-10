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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією РФ втратила понад 12 000 військових, 1105 бронемашин, 335 танків, 123 системи артилерії, 49 літаків і 29 засобів ППО, - Генштаб

РФ втратила понад 12 000 військових, 1105 бронемашин, 335 танків, 123 системи артилерії, 49 літаків і 29 засобів ППО, - Генштаб

10 березня, 2022 четвер
10:11
війна з Росією ворожа техніка

З 24 лютого до 10 березня окупанти втратили понад 12 тис. військових, 1105 бронемашин, 526 одиниць автомобільної техніки, 56 РСЗВ і 49 літаків

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну приблизні втрати росіян становлять:

  • особового складу - понад 12 тис. осіб;
  • танків - 335 од.;
  • бойових броньованих машин - 1105 од.;
  • артилерійських систем - 123 од.;
  • РСЗВ - 56 од.;
  • засоби ППО - 29 од.;
  • літаків - 49 од.;
  • гелікоптерів - 81 од.;
  • автомобільної техніки - 526 од.;
  • кораблів/катерів - 3 од.;
  • цистерн із ПММ - 60 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7 од.
 

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