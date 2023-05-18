РФ за добу в Україні втратила 510 російських військових, 11 БПЛА та 8 крилатих ракет, - Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 201 100 військових загиблими, 2759 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 318 засобів ППО
Про це повідомили 18 травня в facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 201 100 (+510 за добу)
- танків ‒ 3 773 (+2 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 373 (+8 за добу)
- артилерійських систем – 3 198 (+32 за добу)
- РСЗВ – 563 (+1 за добу)
- засобів ППО ‒ 318
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 759 (+11 за добу)
- крилатих ракет ‒ 990 (+8 за добу)
- кораблів/катерів ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 073 (+6 за добу)
- спеціальної техніки ‒ 418 (+1 за добу)
Дані уточнюються.
- 17 травня повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони знищили 200 590 російських військових, 2748 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 318 засобів ППО.
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