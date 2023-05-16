РФ за добу втратила в Україні 520 осіб загиблими, 3 танки та 13 артсистем, - Генштаб
З початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони знищили 199 980 російських військових, 3150 артилерійських систем та 3762 танки
Про це повідомляє генштаб ЗСУ в facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 16.05.23 орієнтовно склали:
- Особового складу - 199980 (+520 за добу) осіб ліквідовано
- Танків ‒ 3762 (+3) одиниці
- Бойових броньованих машин ‒ 7348 (+12)
- Артилерійських систем – 3150 (+13)
- РСЗВ – 562 (+0) од,
- Засоби ППО ‒ 316 (+0)
- Літаків – 308 (+0)
- Гелікоптерів – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2732 (+12)
- Крилаті ракети ‒ 973 (+0)
- Кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- Автомобільної техніки та автоцистерн – 6048 (+14)
- Спеціальна техніка ‒ 410 (+3)
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