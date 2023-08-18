РФ запустила фейк, ніби на Херсонщині розстріляли українських бійців, які відмовились плисти на лівий берег Дніпра

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Мережею шириться фейкова інформація, що нещодавно на Херсонщині "загороджувальний загін" із місцевих та іноземних найманців розстріляв український підрозділ, який відмовився плисти на човнах на лівий берег Дніпра.

"Ця інформація, як і поширюване відео, — фейк російської пропаганди. Також у відео неможливо ідентифікувати місцевість і незрозуміло, звідки ведеться вогонь. Крім цього, на відео не видно облич військових. Усі ці ознаки вказують на те, що це російська ІПсО, мета якої — деморалізувати українських військових!", - наголошує ЦПД.

Як доказ пропагандисти прикріплюють відео, де начебто по двох українських військових ведеться вогонь зі своїх позицій.

Відео: