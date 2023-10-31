РФ запустила фейк, що Україна готується до мобілізації 14-річних підлітків

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Київський режим готує населення України до швидкої мобілізації підлітків від 14 років у зв'язку з нестачею резервів, знищених на всіх ділянках фронту", - пишуть ворожі ресурси.

Російські пропагандисти посилаються на інформацію, що на територію одного з українських навчально-виховних центрів прибули інструктори 103 ОБр ТрО. Вони нібито 3 тижні навчали підлітків військової підготовки, після чого найздібніших учнів записали до резерву бригади.

"Така "новина" є черговою вигадкою російської пропаганди. Адже згідно з чинним законодавством України, мобілізації підлягають особи, які досягли 18-річного віку. Водночас в Україні існують курси з військової підготовки для молоді, які не є обовʼязковими й не заборонені законом", - наголошує ЦПД.