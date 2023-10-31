РФ запустила фейк, що Україна готується до мобілізації 14-річних підлітків
Ворожі ресурси поширюють фейк, що влада готує населення України до швидкої мобілізації підлітків від 14 років
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Київський режим готує населення України до швидкої мобілізації підлітків від 14 років у зв'язку з нестачею резервів, знищених на всіх ділянках фронту", - пишуть ворожі ресурси.
Російські пропагандисти посилаються на інформацію, що на територію одного з українських навчально-виховних центрів прибули інструктори 103 ОБр ТрО. Вони нібито 3 тижні навчали підлітків військової підготовки, після чого найздібніших учнів записали до резерву бригади.
"Така "новина" є черговою вигадкою російської пропаганди. Адже згідно з чинним законодавством України, мобілізації підлягають особи, які досягли 18-річного віку. Водночас в Україні існують курси з військової підготовки для молоді, які не є обовʼязковими й не заборонені законом", - наголошує ЦПД.
- Російські пропагандисти поширюють в Мережі дитячий молитовник з рядками за "батька під Донецьком" та "прадіда в Галичині". В Центрі стратегічних комунікацій кажуть, що в оригінальному виданні таких рядків немає.
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