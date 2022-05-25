РФ збирається провести мобілізацію на тимчасово окупованій Херсонщині
Окупаційна російська влада запланувала провести мобілізацію чоловічого населення у тимчасово окупованій Херсонській області
Про це йдеться у звіті ОК "Південь".
Російські окупанти намагаються змусити місцевих на Херсонщині - співпрацювати або погодитися з окупацією.
"За наявними даними вони мають намір мобілізувати українців з окупованих територій Херсонської області для війни проти України. Це є грубим порушенням Женевської конвенції і кваліфікується як військовий злочин. Але державі-злочинниці така практика притаманна ще з часів окупації Донецької та Луганської областей", - повідомляють в ЗСУ.
- Російські окупанти продовжують силову мобілізацію в так званих "ЛНР" та "ДНР". Чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир і просто знімають з автобусів.
- Українські захисники завдають величезних втрат російським окупантам, і для поповнення своїх лав, вони беруть навіть людей з інвалідністю.
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