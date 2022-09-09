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Головна війна з Росією РФ знайшла спосіб покращити логістику на Півдні України

РФ знайшла спосіб покращити логістику на Півдні України

9 вересня, 2022 п'ятниця
03:07
війна з Росією Понтонна переправа

На Херсонському напрямку росіяни активно облаштовують понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець, аби покращити логістичне забезпечення

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в операційній зоні південних регіонів залишається складною, але контролюється Силами оборони. Противник і далі зосереджує зусилля на утриманні власних позицій. Активно здійснює повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. Але влучність наших підрозділів залишила 2 безпілотних шпигуни без перспектив подальшого використання, знищивши і напрацьований фото/відео матеріал", - йдеться у звіті "Півдня".

Російські війська намагаються покращити логістику організовуючи понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець.

Протягом доби, 8 вересня, Росія завдала 30 авіаційних і 1 ракетний удар по українських позиціях, а також здійснено пуски 3 ракет Р-27 по літаках ЗСУ.

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