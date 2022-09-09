РФ знайшла спосіб покращити логістику на Півдні України
На Херсонському напрямку росіяни активно облаштовують понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець, аби покращити логістичне забезпечення
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в операційній зоні південних регіонів залишається складною, але контролюється Силами оборони. Противник і далі зосереджує зусилля на утриманні власних позицій. Активно здійснює повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. Але влучність наших підрозділів залишила 2 безпілотних шпигуни без перспектив подальшого використання, знищивши і напрацьований фото/відео матеріал", - йдеться у звіті "Півдня".
Російські війська намагаються покращити логістику організовуючи понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець.
Протягом доби, 8 вересня, Росія завдала 30 авіаційних і 1 ракетний удар по українських позиціях, а також здійснено пуски 3 ракет Р-27 по літаках ЗСУ.
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