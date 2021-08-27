РФ зробила з окупованого Криму базу для забезпечення військової присутності у Сирії, - розвідка
За даними української розвідки, Росія перетворює окупований Крим на військову базу для контролю над Чорним та Азовським морем та погроз країнам всього Причорномор’я
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі Українському центру безпеки та співпраці.
"З початку окупації півострова Росія практично щороку збільшує свій військовий контингент у Криму. Зрозуміло, що саме це і була основна мета окупації Криму, адже півострів має дуже вигідне геополітичне розміщення, що дозволяє Росії мати суттєві переваги та можливість впливу на країни причорноморського регіону та “качати права” у самому Чорному й Азовському морі. Окрім того, Москва використовує півострів і як базу для забезпечення російської військової присутності в Сирії", - сказав Буданов.
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