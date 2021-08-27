РФ зробила з окупованого Криму базу для забезпечення військової присутності у Сирії, - розвідка

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі Українському центру безпеки та співпраці.

"З початку окупації півострова Росія практично щороку збільшує свій військовий контингент у Криму. Зрозуміло, що саме це і була основна мета окупації Криму, адже півострів має дуже вигідне геополітичне розміщення, що дозволяє Росії мати суттєві переваги та можливість впливу на країни причорноморського регіону та “качати права” у самому Чорному й Азовському морі. Окрім того, Москва використовує півострів і як базу для забезпечення російської військової присутності в Сирії", - сказав Буданов.