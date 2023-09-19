Рибні котлети в духовці і на сковороді, які сподобаються всій родині
Ми розкажемо, як приготувати рибні котлети так, аби їх із задоволенням їли не лише дорослі, а також діти. Адже страви з різних сортів риби дуже поживні та корисні
Риба – це відмінне джерело білка, який необхідний для росту, регенерації тканин та зміцнення м'язів. Багато видів риби містять омега-3 жирні кислоти, вітамін D і B12 та мінерали, які важливі для повноцінного функціонування організму та здоров'я.
Тож, котлети з риби - це смачна і корисна страва, яка може додати різноманіття до вашого харчування та сприяти збереженню здоров'я.
Нижче наведений рецепт з філе минтаю, однак ви можете приготувати страву з вашої улюбленої риби, наприклад, хека, лосося, щуки тощо. Головне, добре вибирайте кісточки з тушки або філе, перекрутіть фарш декілька разів через м’ясорубку.
Рибні котлети в духовці, інгредієнти:
- філе минтая – 2 шт.
- панірувальні сухарі – 3 ст. л.
- вода – 200 мл
- один яєчний жовток
- одна ріпчаста цибуля
- одна морква
- буряк – 1-2 шт.
- сіль та перець (до смаку)
Котлети з риби. Покроковий рецепт:
- Очистіть цибулю та моркву, потім добре промийте та наріжте їх таким чином, аби шматочки овочів можна було перекрутити через м’ясорубку.
- Якщо філе риби у вас було заморожене, тоді викладіть вже розморожені шматочки на друшляк аби вийшла зайва рідина. Пропустіть через м’ясорубку філе риби та очищені овочі.
- В маленькій ємності змішайте панірувальні сухарі та воду, залиште на 5-10 хвилин. Сухарі мають "набухнути".
- Додайте до фаршу сухарі, яєчний жовток, сіль та перець. Все добре вимішайте, потім вологими руками сформуйте котлети.
- Очистіть та помийте буряк, далі наріжте його слайсами товщиною 3-4 мм.
- Слайси з буряку підсоліть та викладіть в ємність для запікання таким чином, аби вони покрили все дно. Поверх буряку викладіть котлети та додайте 100 мл води.
- Готуйте страву в духовій шафі за температури 180 градусів 20-30 хвилин.
- Можна прикрасити зеленню: петрушка, кріп або рукола.
Фото: Freepik
Рибні котлети: рецепт на сковороді в клярі
Інгредієнти:
- філе хеку – 450 г
- вершки – 35 г
- одне куряче яйце
- одна ріпчаста цибуля
- пшеничне борошно – 75 г
- крохмаль – 75 г
- сіль, паприка, каррі (до смаку)
- вода – 150-180 г
- рослинна олія – 150 мл
Покрокове приготування:
- Як і в минулому рецепті, якщо рибне філе у вас було заморожене, тоді викладіть вже розморожені шматочки на друшляк аби вийшла зайва рідина та промочіть паперовим рушником.
- Далі треба очистити та нарізати маленькими кубиками цибулю.
- Розігріти пательню з невеликою кількістю рослинної олії (2-3 столові ложки). Додати цибулю та смажити на середньому вогні до золотистого кольору близько п'яти хвилин.
- У чашу міксера покласти філе хеку нарізане шматочками, додати яйце, смажену цибулю, вершки та сіль. Все добре подрібнити до утворення однорідного фаршу.
- Вологими руками формуємо з фаршу невеликі котлети.
- Для приготування кляру необхідно в ємності змішати борошно, крохмаль та спеції. Додавайте воду порціями та перемішуйте. Треба щоб кляр мав консистенцію близьку до густої сметани.
- Розігріваємо глибоку сковорідку з великою кількістю рослинної олії.
- Беремо котлети, кожну занурюємо спочатку в борошно, потім в кляр. Обсмажуйте до готовності приблизно по 5-10 хвилин з кожного боку (час приготування буде залежати від того, якої товщини та розміру заготовки котлет).
- Подаємо гарячими!
Рибні котлети в домашніх умовах – це смачна і ситна страва, яка може стати відмінним варіантом для сімейного обіду або святкового столу. Не соромтеся експериментувати з рецептами, додавати свої улюблені спеції та інгредієнти, щоб створити страву, яка вам найбільше подобається.
Фото: Freepik
Ще один цікавий варіант – це приготування рибних котлет з консерви. За рахунок використання консервованої риби, процес готування таких котлет буде дуже швидким і зручним. Вам не потрібно витрачати час на очищення та обробку свіжої риби.
Рибні котлети з консерви. Інгредієнти:
- Консервована риба в олії (будь-яка: лосось, тунець, сардини, скумбрія) – 250 г
- Рис – 80 г
- Вода – 160 г
- Одне куряче яйце
- Сіль та перець (до смаку)
Покрокове приготування:
- Заздалегідь відваріть рис. Для його приготування промийте рис і потім залийте гарячою водою у співвідношенні 1:2. Приправте сіллю на свій смак і доведіть до кипіння. Варіть рис протягом 20-25 хвилин до готовності. Після цього відкиньте рис на друшляк, щоб видалити зайву рідину.
- З рибної консерви злийте олію. Далі необхідно розім'яти рибу за допомогою виделки.
- Додаємо до консерви рис, яйце та спеції (обережно з сіллю, адже консерви зазвичай досить солоні). Вологими руками формуємо з фаршу невеликі котлети.
- Обсмажуємо котлети з кожної сторони 4-5 хвилин до рум’яної скоринки.
Смачного!
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