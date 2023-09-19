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Рибні котлети в духовці і на сковороді, які сподобаються всій родині 

19 вересня, 2023 вiвторок
21:00
рецепти Рибні котлети

Ми розкажемо, як приготувати рибні котлети так, аби їх із задоволенням їли не лише дорослі, а також діти. Адже страви з різних сортів риби дуже поживні та корисні

Риба – це відмінне джерело білка, який необхідний для росту, регенерації тканин та зміцнення м'язів. Багато видів риби містять омега-3 жирні кислоти, вітамін D і B12 та мінерали, які важливі для повноцінного функціонування організму та здоров'я.

Тож, котлети з риби - це смачна і корисна страва, яка може додати різноманіття до вашого харчування та сприяти збереженню здоров'я.

Нижче наведений рецепт з філе минтаю, однак ви можете приготувати страву з вашої улюбленої риби, наприклад, хека, лосося, щуки тощо. Головне, добре вибирайте кісточки з тушки або філе, перекрутіть фарш декілька разів через м’ясорубку.

Рибні котлети в духовці, інгредієнти: 

  • філе минтая – 2 шт.
  • панірувальні сухарі – 3 ст. л.
  • вода – 200 мл
  • один яєчний жовток 
  • одна ріпчаста цибуля 
  • одна морква
  • буряк – 1-2 шт.
  • сіль та перець (до смаку)

Котлети з риби. Покроковий рецепт:

  1. Очистіть цибулю та моркву, потім добре промийте та наріжте їх таким чином, аби шматочки овочів можна було перекрутити через м’ясорубку. 
  2. Якщо філе риби у вас було заморожене, тоді викладіть вже розморожені шматочки на друшляк аби вийшла зайва рідина. Пропустіть через м’ясорубку філе риби та очищені овочі.
  3. В маленькій ємності змішайте панірувальні сухарі та воду, залиште на 5-10 хвилин. Сухарі мають "набухнути".
  4. Додайте до фаршу сухарі, яєчний жовток, сіль та перець. Все добре вимішайте, потім вологими руками сформуйте котлети.
  5. Очистіть та помийте буряк, далі наріжте його слайсами товщиною 3-4 мм. 
  6. Слайси з буряку підсоліть та викладіть в ємність для запікання таким чином, аби вони покрили все дно. Поверх буряку викладіть котлети та додайте 100 мл води.
  7. Готуйте страву в духовій шафі за температури 180 градусів 20-30 хвилин. 
  8. Можна прикрасити зеленню: петрушка, кріп або рукола.

Фото: Freepik

Рибні котлети: рецепт на сковороді в клярі

Інгредієнти:

  • філе хеку – 450 г
  • вершки – 35 г
  • одне куряче яйце
  • одна ріпчаста цибуля
  • пшеничне борошно – 75 г
  • крохмаль – 75 г
  • сіль, паприка, каррі (до смаку)
  • вода – 150-180 г
  • рослинна олія – 150 мл

Покрокове приготування: 

  1. Як і в минулому рецепті, якщо рибне філе у вас було заморожене, тоді викладіть вже розморожені шматочки на друшляк аби вийшла зайва рідина та промочіть паперовим рушником.
  2. Далі треба очистити та нарізати маленькими кубиками цибулю. 
  3. Розігріти пательню з невеликою кількістю рослинної олії (2-3 столові ложки). Додати цибулю та смажити на середньому вогні до золотистого кольору близько п'яти хвилин.
  4. У чашу міксера покласти філе хеку нарізане шматочками, додати яйце, смажену цибулю, вершки та сіль. Все добре подрібнити до утворення однорідного фаршу.
  5. Вологими руками формуємо з фаршу невеликі котлети.
  6. Для приготування кляру необхідно в ємності змішати борошно, крохмаль та спеції. Додавайте воду порціями та перемішуйте. Треба щоб кляр мав консистенцію близьку до густої сметани. 
  7. Розігріваємо глибоку сковорідку з великою кількістю рослинної олії.
  8. Беремо котлети, кожну занурюємо спочатку в борошно, потім в кляр. Обсмажуйте до готовності приблизно по 5-10 хвилин з кожного боку (час приготування буде залежати від того, якої товщини та розміру заготовки котлет).
  9. Подаємо гарячими!

Рибні котлети в домашніх умовах – це смачна і ситна страва, яка може стати відмінним варіантом для сімейного обіду або святкового столу. Не соромтеся експериментувати з рецептами, додавати свої улюблені спеції та інгредієнти, щоб створити страву, яка вам найбільше подобається. 

Фото: Freepik

Ще один цікавий варіант – це приготування рибних котлет з консерви. За рахунок використання консервованої риби, процес готування таких котлет буде дуже швидким і зручним. Вам не потрібно витрачати час на очищення та обробку свіжої риби.

Рибні котлети з консерви. Інгредієнти:

  • Консервована риба в олії (будь-яка: лосось, тунець, сардини, скумбрія) – 250 г
  • Рис – 80 г
  • Вода – 160 г
  • Одне куряче яйце
  • Сіль та перець (до смаку)

Покрокове приготування: 

  1. Заздалегідь відваріть рис. Для його приготування промийте рис і потім залийте гарячою водою у співвідношенні 1:2. Приправте сіллю на свій смак і доведіть до кипіння. Варіть рис протягом 20-25 хвилин до готовності. Після цього відкиньте рис на друшляк, щоб видалити зайву рідину.
  2. З рибної консерви злийте олію. Далі необхідно розім'яти рибу за допомогою виделки. 
  3. Додаємо до консерви рис, яйце та спеції (обережно з сіллю, адже консерви зазвичай досить солоні). Вологими руками формуємо з фаршу невеликі котлети.
  4. Обсмажуємо котлети з кожної сторони 4-5 хвилин до рум’яної скоринки.

Смачного!

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