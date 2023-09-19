Рибні котлети в духовці і на сковороді, які сподобаються всій родині 

Риба – це відмінне джерело білка, який необхідний для росту, регенерації тканин та зміцнення м'язів. Багато видів риби містять омега-3 жирні кислоти, вітамін D і B12 та мінерали, які важливі для повноцінного функціонування організму та здоров'я.

Тож, котлети з риби - це смачна і корисна страва, яка може додати різноманіття до вашого харчування та сприяти збереженню здоров'я.

Нижче наведений рецепт з філе минтаю, однак ви можете приготувати страву з вашої улюбленої риби, наприклад, хека, лосося, щуки тощо. Головне, добре вибирайте кісточки з тушки або філе, перекрутіть фарш декілька разів через м’ясорубку.

Рибні котлети в духовці, інгредієнти:

філе минтая – 2 шт.

панірувальні сухарі – 3 ст. л.

вода – 200 мл

один яєчний жовток

одна ріпчаста цибуля

одна морква

буряк – 1-2 шт.

сіль та перець (до смаку)

Котлети з риби. Покроковий рецепт:

Очистіть цибулю та моркву, потім добре промийте та наріжте їх таким чином, аби шматочки овочів можна було перекрутити через м’ясорубку. Якщо філе риби у вас було заморожене, тоді викладіть вже розморожені шматочки на друшляк аби вийшла зайва рідина. Пропустіть через м’ясорубку філе риби та очищені овочі. В маленькій ємності змішайте панірувальні сухарі та воду, залиште на 5-10 хвилин. Сухарі мають "набухнути". Додайте до фаршу сухарі, яєчний жовток, сіль та перець. Все добре вимішайте, потім вологими руками сформуйте котлети. Очистіть та помийте буряк, далі наріжте його слайсами товщиною 3-4 мм. Слайси з буряку підсоліть та викладіть в ємність для запікання таким чином, аби вони покрили все дно. Поверх буряку викладіть котлети та додайте 100 мл води. Готуйте страву в духовій шафі за температури 180 градусів 20-30 хвилин. Можна прикрасити зеленню: петрушка, кріп або рукола.

Фото: Freepik

Рибні котлети: рецепт на сковороді в клярі

Інгредієнти:

філе хеку – 450 г

вершки – 35 г

одне куряче яйце

одна ріпчаста цибуля

пшеничне борошно – 75 г

крохмаль – 75 г

сіль, паприка, каррі (до смаку)

вода – 150-180 г

рослинна олія – 150 мл

Покрокове приготування:

Як і в минулому рецепті, якщо рибне філе у вас було заморожене, тоді викладіть вже розморожені шматочки на друшляк аби вийшла зайва рідина та промочіть паперовим рушником. Далі треба очистити та нарізати маленькими кубиками цибулю. Розігріти пательню з невеликою кількістю рослинної олії (2-3 столові ложки). Додати цибулю та смажити на середньому вогні до золотистого кольору близько п'яти хвилин. У чашу міксера покласти філе хеку нарізане шматочками, додати яйце, смажену цибулю, вершки та сіль. Все добре подрібнити до утворення однорідного фаршу. Вологими руками формуємо з фаршу невеликі котлети. Для приготування кляру необхідно в ємності змішати борошно, крохмаль та спеції. Додавайте воду порціями та перемішуйте. Треба щоб кляр мав консистенцію близьку до густої сметани. Розігріваємо глибоку сковорідку з великою кількістю рослинної олії. Беремо котлети, кожну занурюємо спочатку в борошно, потім в кляр. Обсмажуйте до готовності приблизно по 5-10 хвилин з кожного боку (час приготування буде залежати від того, якої товщини та розміру заготовки котлет). Подаємо гарячими!

Рибні котлети в домашніх умовах – це смачна і ситна страва, яка може стати відмінним варіантом для сімейного обіду або святкового столу. Не соромтеся експериментувати з рецептами, додавати свої улюблені спеції та інгредієнти, щоб створити страву, яка вам найбільше подобається.

Фото: Freepik

Ще один цікавий варіант – це приготування рибних котлет з консерви. За рахунок використання консервованої риби, процес готування таких котлет буде дуже швидким і зручним. Вам не потрібно витрачати час на очищення та обробку свіжої риби.

Рибні котлети з консерви. Інгредієнти:

Консервована риба в олії (будь-яка: лосось, тунець, сардини, скумбрія) – 250 г

Рис – 80 г

Вода – 160 г

Одне куряче яйце

Сіль та перець (до смаку)

Покрокове приготування:

Заздалегідь відваріть рис. Для його приготування промийте рис і потім залийте гарячою водою у співвідношенні 1:2. Приправте сіллю на свій смак і доведіть до кипіння. Варіть рис протягом 20-25 хвилин до готовності. Після цього відкиньте рис на друшляк, щоб видалити зайву рідину. З рибної консерви злийте олію. Далі необхідно розім'яти рибу за допомогою виделки. Додаємо до консерви рис, яйце та спеції (обережно з сіллю, адже консерви зазвичай досить солоні). Вологими руками формуємо з фаршу невеликі котлети. Обсмажуємо котлети з кожної сторони 4-5 хвилин до рум’яної скоринки.

Смачного!