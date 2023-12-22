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Рік Дракона: в якому кольорі варто зустрічати Новий рік 2024?

22 грудня, 2023 п'ятниця
14:00
Суспільство В якому кольорі зустрічати Новий рік 2024?

Наступний рік буде під заступництвом Зеленого Дерев'яного Дракона. Обирайте сприятливі кольори для вбрання, щоб досягти гармонії та достатку в прийдешньому році

Рік Дракона завжди асоціюється з енергією, величчю та впливом. Вибір кольорів для зустрічі такого особливого періоду важливий. Чи існує певний відтінок, який може підкреслити його потужність і внести у ваше життя щось особливе цього року? Давайте розглянемо, які кольори найбільш відповідатимуть динаміці та символіці року Дракона у 2024 році.

2024: рік під заступництвом Зеленого Дерев'яного Дракона

Зелений Дерев'яний Дракон - один з символів Китайського зодіаку, який пов'язаний з конкретним роком у китайському календарі. У цій системі зодіаку є 12 символів, кожен з яких стає покровителем раз на 12 років.

Дракон в китайській культурі вважається символом сили, влади, щедрості та щасливої долі. Цей звір уособлює авторитет і героїзм, вважається дуже почесним і престижним символом. Люди, які народилися у році Дракона, зазвичай є цілеспрямованими, енергійними, сильними та впливовими.

Зелений колір, пов'язаний з Дерев'яним елементом, символізує природну силу, ріст, відродження та здатність до адаптації. Цей комбінований символ може надати додаткові аспекти милосердя, гнучкості і здатності виходити зі складних ситуацій.

Люди, які народилися у році Зеленого Дерев'яного Дракона, зазвичай дуже справедливі, мають сильний характер та можуть досягати великих цілей завдяки своїм лідерським якостям та вмінню вирішувати проблеми.

Фото: Freepik

В яких кольорах зустрічати Новий 2024 рік?

Коли настане Новий рік під цим символом, можна обирати одяг чи прикраси у зеленому кольорі, щоб відзначити цю подію. Зелений - це символ природи, здоров'я, росту і відродження, тому він може бути чудовим вибором для створення святкового настрою під час святкування Нового року за китайським календарем. Також, є ще низка кольорів на які варто звернути увагу при виборі наряду на святкування:

  • Золотий або жовтий. Асоціюється з багатством, процвітанням та щасливими моментами. Вважається символом добробуту та успіху.

  • Сріблястий та білий. Представляє чистоту, світло, гармонію. Часто використовується для втілення спокою.
  • Червоний. Відомий як символ щастя, радості, енергії та успіху. Також широко використовується під час святкування різних свят, зокрема Нового року, в китайській культурі.

Ви можете розглянути варіанти одягу у коричневих, фіолетових та бордових відтінках, якщо вам не подобається запропонована палітра. Для створення стильного образу можна додати багато яскравих аксесуарів, таких як паєтки, стрази, яскрава біжутерія або камінці.

Під час зустрічі року Дракона має бути атмосфера шику та елегантності. На відміну від минулого року, коли ми відзначали рік Кролика, зараз акцент робиться на енергійності та вишуканості. Одяг має підкреслити вашу індивідуальність та відображати темперамент, вносячи в образ виразність та стиль.

Щодо матеріалів, які використовуються для виготовлення одягу під час святкування, варто надавати перевагу натуральним тканинам високої якості. Відмовтесь від дешевих синтетичних тканин, адже дракон у китайській міфології символізує силу і велич, тому вибір якісних, природних матеріалів для створення одягу підкреслить важливість цього свята і повагу до традицій. Натуральні тканини, такі як шовк, льон, бавовна або вовна, можуть бути чудовим вибором для створення витонченого образу під час святкування Нового року під покровом Зеленого Дерев'яного Дракона.

Фото: Колаж Espreso.tv

У яких кольорах не варто зустрічати Новий рік?

Для того щоб не образити та не злякати покровителя наступного року – Дракона, варто все ж деякі речі залишити шафі. За вченням фен-шуй, кольори, які не рекомендовано використовувати під час цього періоду, включають "важкі" та темні відтінки, зокрема:

  • темно-коричневий
  • чорний
  • графітовий
  • темно-жовтий
  • синій

Незважаючи на те, що червоний дуже яскравий та вважається символом щастя й успіху, важливо уникати будь-яких кислотних відтінків в одязі, оскільки вони можуть порушити гармонію та спокій.

Аби уникнути негативу у наступному році, необхідно утриматися від використання похмурих кольорів, що не несуть позитивної енергії. Відповідно до символіки, Дракон схильний до яскравих та привабливих відтінків, тоді як темні кольори можуть відлякати покровителя.

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