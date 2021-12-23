Ринганонсер боїв Усика та Джошуа потрапив у ДТП та перебуває у важкому стані

Про це повідомляє BoxingScene.

Діаманте потрапив у ДТП на мотоциклі та отримав три тріщини у хребті, численні переломи ребер та серйозні травми правого коліна.

Під час п'ятигодинної операції йому вставили у хребет дев'ять гвинтів, стрижні та донорські матеріали.

Діаманте вже прийшов до тями та виступив із заявою

"Це буде тяжкий шлях. Я отримав серйозні травми, знадобиться час, щоб оговтатися після них. Це буде проблематично. Мені доведеться знову вчитися ходити, а зараз існує ризик ускладнень. Але я зберігаю позитивний настрій і повернуся якнайшвидше", – сказав Діаманте, який є одним із найкращих ринганонсерів світу. Зокрема він працював на боях українця Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа.

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