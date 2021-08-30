У серпні площа земель по нових угодах з сільгоспділянками збільшилася втричі

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики.



За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізацїі Тараса Дзьоби, площа земель, щодо яких зареєстровано правочини в рамках ринку землі, в серпні склала 17,3 тис. га, що майже в три рази більше, ніж у липні (6 тис. га).



"Ми бачимо тенденцію до збільшення угод купівлі-продажу майже в три рази. Можна сказати, що рівень довіри людей до земельної реформи збільшився. На сьогодні середня кількість угод в день становить близько 200, середній розмір земельної ділянки коливається у межах двох гектарів. Всього наразі налічується близько 11 тисяч угод", - цитує пресслужба слова Дзьоби.



Він зазначив, що найбільше транзакцій зафіксовано у Полтавській області - 2,7 тис. га, або більше 0,12% від усіх сільгоспземель області. У трійці лідерів опинилися Харківська та Кіровоградська області - по 0,10% та 0,09% всієї площі сільгоспземель області відповідно.



За даними Дзьоби, у 65% угод фігурує товарна земля, решта 35% - особисте селянське господарство.



Крім того, за словами заступника голови Держгеокадастру Анатолія Мірошниченка, вже завершується робота над запуском автоматизованої системи моніторингу земельних відносин. Так, на минулому тижні завершилася робота над оновленням технічного завдання на функціонування системи моніторингу, яка відображатиме інформацію за кожним кадастровим номером.

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