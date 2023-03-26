Рішення Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі порушує весь корпус міжнародних домовленостей про її нерозповсюдження, – Арсеній Яценюк

Про це заявив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк.

"З повним цинізмом, на "голубом глазу" Путін анонсував свій черговий злочин відразу після спільної заяви глав Росії і Китаю про недопущення поширення ядерної зброї в інші держави. Обидва діячі називають один одного друзями. Обидва домовилися берегти цю нев’янучу дружбу", – зазначив він на сторінці в Facebook.

"Чи лідер Китаю Сі знав про наміри свого друга Путіна? Чи це рішення отримало благословення Китаю і, відтак, зводить нанівець всі декларативні мирні ініціативи лідера Сі? Якщо лідер Китаю не знав про такий намір, то як він оцінює тепер приятельство з воєнним злочинцем, який ніколи не дотримується слова, а готовий в будь-який момент завдати підступного удару навіть самому Китаю?" – додав він.

За словами Яценюка, рішення Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі – це плювок як у мирні декларації Пекіна, так і на зусилля міжнародної спільноти з припинення російської агресії: "Україна очікує від Китаю засудження таких дій. Але таке засудження має зробити й увесь цивілізований світ", – підкреслив він.

"Небезпека від дій Росії зростає. Ядерна агресія Путіна перейшла на новий рівень. Усі, хто мовчки проковтне цей крок, нестимуть свою відповідальність за можливий ядерний катаклізм", – заявив Арсеній Яценюк.