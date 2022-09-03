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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ризики щодо непроєктних ситуацій на ЗАЕС зростають з кожною нестандартною ситуацією, - ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання Плачков
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Ризики щодо непроєктних ситуацій на ЗАЕС зростають з кожною нестандартною ситуацією, - ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання Плачков

3 вересня, 2022 субота
21:20
війна з Росією ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Найголовніше, що повинна зробити місія МАГАТЕ на ЗАЕС - це перевірити нерозповсюдження ядерного матеріалу

Про це в ефірі Еспресо сказав ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков.

"Найголовніше, що повинна зробити місія МАГАТЕ на ЗАЕС - це перевірити нерозповсюдження ядерного матеріалу. Його там дуже багато і у різному вигляді - це і свіже ядерне паливо, і відпрацьоване ядерне паливо. По-друге, місія має впевнитися у ресурсності Запорізької АЕС - чи вистачить ресурсу для безпечної експлуатації", - заявив він.

Плачков наголосив, що фізичний захист станції порушений.

"Є техніка, є військові, є боєкомплект. Ризики щодо непроєктних ситуацій на станції зростають з кожною відключеною лінією і кожною нестандартною ситуацією, яка відбувається на ЗАЕС", - підсумував ексочільник ДІЯР.

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Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
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