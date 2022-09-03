Про це в ефірі Еспресо сказав ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков.

"Найголовніше, що повинна зробити місія МАГАТЕ на ЗАЕС - це перевірити нерозповсюдження ядерного матеріалу. Його там дуже багато і у різному вигляді - це і свіже ядерне паливо, і відпрацьоване ядерне паливо. По-друге, місія має впевнитися у ресурсності Запорізької АЕС - чи вистачить ресурсу для безпечної експлуатації", - заявив він.

Плачков наголосив, що фізичний захист станції порушений.

"Є техніка, є військові, є боєкомплект. Ризики щодо непроєктних ситуацій на станції зростають з кожною відключеною лінією і кожною нестандартною ситуацією, яка відбувається на ЗАЕС", - підсумував ексочільник ДІЯР.