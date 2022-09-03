Ризики щодо непроєктних ситуацій на ЗАЕС зростають з кожною нестандартною ситуацією, - ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання Плачков
Найголовніше, що повинна зробити місія МАГАТЕ на ЗАЕС - це перевірити нерозповсюдження ядерного матеріалу
Про це в ефірі Еспресо сказав ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков.
"Найголовніше, що повинна зробити місія МАГАТЕ на ЗАЕС - це перевірити нерозповсюдження ядерного матеріалу. Його там дуже багато і у різному вигляді - це і свіже ядерне паливо, і відпрацьоване ядерне паливо. По-друге, місія має впевнитися у ресурсності Запорізької АЕС - чи вистачить ресурсу для безпечної експлуатації", - заявив він.
Плачков наголосив, що фізичний захист станції порушений.
"Є техніка, є військові, є боєкомплект. Ризики щодо непроєктних ситуацій на станції зростають з кожною відключеною лінією і кожною нестандартною ситуацією, яка відбувається на ЗАЕС", - підсумував ексочільник ДІЯР.
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