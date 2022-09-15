РНБО презентувала послу США модуль системи "СОТА" для контролю наданої Україні зброї
В Україні презентували модуль інформаційно-аналітичної системи "СОТА" для контролю наданої зброї
Про це повідомляє в фейсбуці РНБО України.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов презентував амбасадорці США в Україні Бріджит Брінк модуль інформаційно-аналітичної системи "СОТА", яка дозволяє відстежувати постачання Україні озброєння від країн-партнерів.
Данілов зауважив, що завдяки "СОТА" усе озброєння надане партнерами, знаходиться під контролем держави від перетину кордону до розподілу на місцях.
"У системі "СОТА" є ряд інших модулів, які дозволяють керівництву держави "розуміти сьогодення і будувати прогнози на майбутнє" на основі верифікованих даних", - йдеться у повідомленні.
Бріджит Брінк привітала ініціативу та висловила переконання у важливості рішучої підтримки України.
Під час зустрічі посол США в Україні та секретар РНБО також обговорили подальший розвиток українсько-американського співробітництва та посилення підтримки від Штатів.
- Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк відвідала центр "Я - Маріуполь" у Києві й звинуватила Росію у "знищенні одного з найперспективніших міст України".
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