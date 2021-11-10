РНБО запровадила санкції щодо засновників так званого “представництва” Нікарагуа в окупованому Криму
Рада національної безпеки і оборони України затвердила санкції проти осіб, пов'язаних із відкриттям в окупованому Росією Криму так званого "представництва" Нікарагуа
Про це у середу, 10 листопада, повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.
"Наступне питання - питання застосування персональних санкцій щодо тих людей, які відкрили представництво Нікарагуа в Криму. Це вісім фізичних осіб - чотири громадяни Нікарагуа і чотири громадяни Російської Федерації", - сказав Данілов.
Крім того, РНБО ухвалила рішення про санкції щодо трьох літаків, які перебувають в експлуатації у США.
Данілов додав, що літак нардепа Віктора Медведчука з першого дня санкцій перебуває в аеропорту та нікуди не вилітав.
- Нагадаємо, 2 лютого Верховна Рада схвалила санкції щодо Нікарагуа через так зване "консульство" в окупованому Криму.
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