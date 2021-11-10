РНБО запровадила санкції щодо засновників так званого “представництва” Нікарагуа в окупованому Криму

Про це у середу, 10 листопада, повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.



"Наступне питання - питання застосування персональних санкцій щодо тих людей, які відкрили представництво Нікарагуа в Криму. Це вісім фізичних осіб - чотири громадяни Нікарагуа і чотири громадяни Російської Федерації", - сказав Данілов.



Крім того, РНБО ухвалила рішення про санкції щодо трьох літаків, які перебувають в експлуатації у США.



Данілов додав, що літак нардепа Віктора Медведчука з першого дня санкцій перебуває в аеропорту та нікуди не вилітав.

Нагадаємо, 2 лютого Верховна Рада схвалила санкції щодо Нікарагуа через так зване "консульство" в окупованому Криму.