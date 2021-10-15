РНБО затвердила План оборони України
На засіданні Ради національної безпеки і оборони вперше в історії затвердили План оборони України
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов на брифінгу, передає Еспресо.TV.
За його словами, над документом працювали два роки.
"Було затверджено вперше в історії План оборони України. Цей документ дає чіткі відповіді на ті виклики, які стоять перед Україною", - пояснив секретар РНБО.
Він додав, що там прописано, як взаємодіють органи та підрозділи у випадку "Години Ч".
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