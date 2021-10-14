РНБО збереться на засідання 15 жовтня

Як повідомляє прес-служба РНБО, засідання відбудеться о 16:00.

Зазначається, що усі члени Ради поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що під час нового засідання орган, зокрема, розгляне питання надрокористування. За словами Данілова, на засіданні заслухають звіти органів стосовно контрабандистів, проти яких запровадили санкції.

