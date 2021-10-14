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РНБО збереться на засідання 15 жовтня

14 жовтня, 2021 четвер
14:54
Суспільство РНБО

Президент Володимир Зеленський доручив провести чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони у п'ятницю, 15 жовтня

Як повідомляє прес-служба РНБО, засідання відбудеться о 16:00.

Зазначається, що усі члени Ради поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що під час нового засідання орган, зокрема, розгляне питання надрокористування.  За словами Данілова, на засіданні заслухають звіти органів стосовно контрабандистів, проти яких запровадили санкції. 
 

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санкції
РНБО
Данілов
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