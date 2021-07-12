РНБО збереться на засідання 16 липня, але не в Києві, - Данілов

Про це він заявив під час брифінгу.

"На цю п'ятницю Володимир Зеленський прийняв рішення про проведення засідання РНБО. Воно буде проведено в одному з обласних центрів, де саме - стане відомо завтра. Порядок денний вже складений президентом. Це буде перше виїзне засідання РНБО, яке відбуватиметься безпосередньо в регіоні", - наголосив Данілов.

Він зазначив, що на засіданні розглянуть питання, які стосуватимуться регіону, де відбудуться збори.

"Розглядатимуться питання безпосередньо цього регіону і питання, які актуальні сьогодні для нашої країни. До порядку денного увійдуть питання з національної безпеки, НАТО і санкційної політики", - заявив він.

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