Роберт Де Ніро усьоме став батьком. Йому 79 років

Про це повідомляє The People.

В нещодавньому інтерв'ю, де обговорювався один з останніх фільмів Де Ніро, американський актор зізнався, що тепер у нього не шестеро, а вже 7 дітей. Щоправда, багатодітний батько більше не надав жодної інформації про поповнення у сім'ї.

79-річний Де Ніро був одружений двічі. Зі своєю першою дружиною Дайанн Ебботт у нього двоє дітей: 51-річна Дрена і 46-річний Рафаель. Грейс Хайтауер теж народила актору двох дітей: 25-річного Елліота і 11-річну Хелен.

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Роберт Де Ніро також є батьком синів-близнюків Аарона та Джуліана, яким уже виповнилось 27 років. Їх народила його ексдівчина Тукі Сміт.

У грудні 2022 року Роберт Де Ніро став жертвою серійної грабіжниці.

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