Родина Довгих завершила реставрацію Храму чудотворця Миколая

Роботи з реставрації, якими опікувалася команда майстрів та архітекторів, тривали 5 років. Їх повністю проспонсорувала родина Довгих – народний депутат Олесь Довгий, його батько Станіслав та брат батька Тарас.



За радянських часів ця унікальна козацька дерев’яна церква, взірець української барокової архітектури, була майже зруйнована. Проте її вдалося відновити – за допомогою архівних даних та точних креслень, до дозволило максимально зберегти первозданний вид храму.



Після реставрації споруду було перевезено до Національного Музею народної архітектури та побуту Пирогів, де її посвятив Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній. Після завершення відправи митрополит вручив меценатам – Станіславу, Тарасу та Олесю Довгим – Ордени святителя і чудотворця Миколая.



"Разом із моїм татом Станіславом Довгим, дядьком Тарасом Довгим, величезною командою майстрів та архітекторів протягом п‘яти років ми працювали над реставрацією унікального пам’ятника архітектури - храму, у якому у свій час вінчались мої дідусь та бабуся. Відновлення цього храму, а також перевезення його в Національний Музей народної архітектури та побуту Пирогів стало знаковою подією не лише для нас з вами та наших дітей, але й можливістю для багатьох гостей столиці, що цікавляться історією України - вживу побачити частинку козацької України", - написав Олесь Довгий на своїй сторінці у Facebook.

