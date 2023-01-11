Фаріонші — прівєт!

Та Фаріонша, як стара КГБшниця, може, і відпрацьовує.

Десь радістка Кет прийняла телеграму з Маскви: показати булінг проти російськомовних дітей зі сходу України. Спробувати ще раз поділити дітей на правильних і ні.

Для цього рольові консерви й потрібні.

Роль Фаріон — показувати запеклу зневагу. Плодити ложні й дикі смисли. Роз'єднувати.

Ми ж пам'ятаємо Ганнусю й Аннушку, так?

Десь радістка Кет прийняла телеграму з Маскви: показати булінг проти російськомовних дітей зі сходу України. Спробувати ще раз поділити дітей на правильних і ні

На Москві вважають, що ця карта ще не повністю відпрацьована.

Ненавидіти суржик — воно не фаріонівське. Воно московське.

Бо Україна якраз і сильна своїми говірками.

Кожне сільце має своє слівце.

І у моєму дитинстві в Лохвиці я б теж скоріше сказав "прівєт", чим "привіт".

І після цього був не меншим українцем, ніж Фаріон.

Але ніколи не був стукачком в КГБ.

Роль Фаріон — показувати запеклу зневагу. Плодити ложні й дикі смисли. Роз'єднувати. Ми ж пам'ятаємо Ганнусю й Аннушку, так? На Москві вважають, що ця карта ще не повністю відпрацьована.

І ось ще з мого дитинства: "вертоліт", а не "гелікоптер", "чай", а не "гербата", "апельсини", а не "помаранчі".

Я вже дорослим навчився казати "кава", а не "кохфе".

І нічо так. Бо головне знаю. І дітей вчу. Навіть якщо скажуть не з галицьким відтінком української. А з поліським, подільським, слобожанським чи одеським.

Головне, щоб в них каменем сиділо:

Україна — понад усе!

Свобода ціни не має!

Гідність вища за життя!

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

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