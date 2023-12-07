Романчук приніс Україні першу за 4 роки медаль ЧЄ з плавання на "короткій воді"

Про це повідомляє Еспресо.TV

У фіналі змагань в румунському місті Отопень Романчук здолав 1500 м за 14 хв та 22,18 сек і фінішував третім. Чемпіоном Європи став ірландець Данієль Віффен (14.09,11), срібло здобув француз Давід Обрі (14.21,78).

Нагорода Романчука стала для збірної України першою на нинішньому чемпіонаті Європи. Крім цього, для нашої команди це перша медаль на ЧЄ у 25-метрових басейнах з 2019 року.

Хто такий Михайло Романчук

27-річний українець є дворазовим призером Олімпіади-2020 у плаванні вільним стилем - на 1500 м він здобув срібло, а на 800 м - бронзу.

В "олімпійському" басейні (50 м) Романчук є дворазовим віцечемпіоном світу на 1500 м вільним стилем. Також він вигравав бронзу ЧС на дистанції 800 м "кролем" та 5 км на "відкритій" воді. В активі лідера збірної України також 5 золотих нагород ЧЄ на 400 м, 800 м та 1500 м.

На "короткій воді" Михайло Романчук ставав чемпіоном світу та Європи на дистанції 1500 м вільним стилем.

ЧЄ-2023 з плавання на короткій воді (басейн 25 м)

Отопень, Румунія

7 грудня

Чоловіки, 1500 м вільним стилем

1. Данієль Віффен (Ірландія) - 14.09,11

2. Давід Обрі (Франція) - 14.21,78

3. Михайло Романчук (Україна) 14.22,18