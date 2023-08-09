Роналду вивів "Аль-Наср" у фінал арабської Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Півфінальний матч Кубка арабських чемпіонів-2023 пройшов ввечері середи, 9 серпня. Саудівський "Аль-Наср" та іракський "Аль-Шорта" змагались за вихід у фінал.

Кріштіану Роналду зумів стати героєм матчу. Португалець реалізував пенальті на 75-й хвилині та забив єдиний м'яч у зустрічі. "Аль-Наср" з рахунком 1:0 вийшов у фінал арабської ЛЧ.

Іншим фіналістом стане переможець пари "Аль-Хіляль" - "Аль-Шабаб".

Відео голу Роналду за "Аль-Наср"