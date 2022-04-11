Росії бракує ресурсу для перемоги на Донбасі, - Інститут вивчення війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Військові аналітики зафіксували проблеми військово-політичного керівництва РФ з реорганізацією сил, які зазнали втрат у боях з українськими військами в північних областях України.



"Російським військовим упродовж кількох наступних місяців буде важко зібрати значну боєздатну силу з механізованих підрозділів для операції на Донбасі. Сильно пошарпані підрозділи після часткового перегрупування кидатимуть у наступ. Це принесе обмежену користь за високу ціну", - заявили в ISW.



Війська РФ, на думку аналітиків, здатні захопити значні території на Донбасі.



