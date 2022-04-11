Росії бракує ресурсу для перемоги на Донбасі, - Інститут вивчення війни
Експерти Інституту дослідження війни (ISW) не вірять в успіх російських військ у битві за Донбас
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Військові аналітики зафіксували проблеми військово-політичного керівництва РФ з реорганізацією сил, які зазнали втрат у боях з українськими військами в північних областях України.
"Російським військовим упродовж кількох наступних місяців буде важко зібрати значну боєздатну силу з механізованих підрозділів для операції на Донбасі. Сильно пошарпані підрозділи після часткового перегрупування кидатимуть у наступ. Це принесе обмежену користь за високу ціну", - заявили в ISW.
Війська РФ, на думку аналітиків, здатні захопити значні території на Донбасі.
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