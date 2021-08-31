Росії треба сто разів подумати, чи готова вона повноцінно воювати проти України, - Ягун
Генерал-майор СБУ Віктор Ягун вважає, що будь-який подальший наступ Росії вглиб України буде визнанням прямої агресії РФ
Про це він сказав під час стріму з журналістом Еспресо.TV. Сергієм Руденком.
"Найбільш небезпечний напрямок - це Кримський напрямок. Вся проблема для Росія, що якщо буде наступ із сторони Криму - це пряма агресія проти України і світове суспільство не зможе це проігнорувати, тому що там нема ніяких проксі, там буде прямий контакт ЗС РФ і ЗСУ", - заявив Ягун.
На його думку, якщо Росія перейде межі Донечинни та Луганщини - це також сприйматимуть як прямий наступ російських військ.
"Наступ маріонеток під російською армією може просуватись виключно до адмінкордонів Донецької і Луганської області. Якщо ці кордони будуть порушені, то Росія буде змушена визнати, що йде наступ власне Російської Федерації", - вважає генерал-майор СБУ.
Він висловив думку, що Росія стоїть на роздоріжжі.
"Чи готова сама Росія до повноцінної війни з Україною? Якщо вони перетнуть межу теперішнього фронту - це покаже готовність нашого суспільства до відбиття атаки. Росії треба сто разів подумати, чи вона готова до повноцінних бойових дій проти України", - підсумував Ягун.
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