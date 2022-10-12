Росія атакувала Вінницьку область дронами-камікадзе
Ввечері 12 жовтня російський агресор атакував Вінницьку область дронами-камікадзе
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"Вінниччину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударних безпілотники знищено!", - пише Борзов.
Повітряну тривогу у Вінницькій області оголосили о 16:47. Сирена також пролунала на Тернопільщині та Хмельниччині.
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