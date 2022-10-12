Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Вінниччину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударних безпілотники знищено!", - пише Борзов.

Повітряну тривогу у Вінницькій області оголосили о 16:47. Сирена також пролунала на Тернопільщині та Хмельниччині.

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