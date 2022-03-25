Росія вночі двічі обстріляла аеропорт у Харкові, - голова ОВА
Вночі на 25 березня окупанти обстріляли термінал харківського аеропорту
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
"За минулу добу від російських окупантів було 55 ударів, зафіксували підвищену активність "Градів", "Урагану" - близько 240 разів. Увечері противник двічі обстріляв з РСЗВ термінал аеропорту Харкова", - повідомив Синєгубов.
За його словами, від окупантів постраждали Дергачі, є постраждалі.
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