Росія вночі двічі обстріляла аеропорт у Харкові, - голова ОВА

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"За минулу добу від російських окупантів було 55 ударів, зафіксували підвищену активність "Градів", "Урагану" - близько 240 разів. Увечері противник двічі обстріляв з РСЗВ термінал аеропорту Харкова", - повідомив Синєгубов.

За його словами, від окупантів постраждали Дергачі, є постраждалі.



