Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Попри корабельне угруповання військово-морських сил ворога – на Одещині ситуація стабільна і контрольована.

"Силами оборони вжито заходів для забезпечення надійної охорони державного кордону, зокрема і на ділянці з невизнаною Придністровською республікою. Провокації у вигляді інформаційних вкидів та імітацій терактів по той бік кордону не переконливі і успіхів не мають. Але ми пильнуємо і напоготові", - йдеться у звіті ОК "Південь".

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