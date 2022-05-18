Росія готова випустити щонайменше 30 крилатих ракет по Україні з моря, - ОК "Південь"
Росія розмістила у Чорному морі корабельне угруповання, яке готове до нанесення ракетних ударів щонайменше тридцятьма крилатими ракетами
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Попри корабельне угруповання військово-морських сил ворога – на Одещині ситуація стабільна і контрольована.
"Силами оборони вжито заходів для забезпечення надійної охорони державного кордону, зокрема і на ділянці з невизнаною Придністровською республікою. Провокації у вигляді інформаційних вкидів та імітацій терактів по той бік кордону не переконливі і успіхів не мають. Але ми пильнуємо і напоготові", - йдеться у звіті ОК "Південь".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.66Продаж 33.38
- Актуальне
- Важливе