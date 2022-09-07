Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Приблизно о 15:40 ворог обстріляв "градом" Малу Токмачку Пологівського району. В одному з дворів знаходилось 8 цивільних людей, вони в цей час отримували гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу 5 людей тяжко поранені, 3 вбито. Обстріл продовжується", - йдеться у повідомленні.

Кількість поранених зросла до 7.

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