Росія "градом" обстріляла двір у селі на Запоріжжі. Трьох людей убито
У Запорізькій області в селі Мала Токмачка внаслідок російського обстрілу загинуло троє людей
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух."Приблизно о 15:40 ворог обстріляв "градом" Малу Токмачку Пологівського району. В одному з дворів знаходилось 8 цивільних людей, вони в цей час отримували гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу 5 людей тяжко поранені, 3 вбито. Обстріл продовжується", - йдеться у повідомленні.
Кількість поранених зросла до 7.
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