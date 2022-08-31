Росія може використати ЗАЕС як аргумент для зупинки українського контрнаступу на Півдні, - політолог Кулик

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Віталій Кулик.

На його думку, Запорізька АЕС - це вагомий козир РФ у перемовинах з Заходом.

"Мова йде про преференції на різних напрямках - від санкцій до примушення до переговорів, про визнання "нової геополітичної реальності" - змиритися з втратою Криму і Донбасу. Це певна переговорна позиція для переговорів про нову систему безпеки в Європі - гарантій для РФ щодо не просування НАТО", - сказав він.

Кулик вважає, що ЗАЕС може бути частиною великого переговорного пакета про перемир'я - "корейського варіанту" для України чи тимчасової угоди про припинення вогню на Півдні і не просування ЗСУ.

"Навколокремлівські експерти уже кілька тижнів говорять про те, що гарантією безпеки навіть певної демілітаризації ЗАЕС може бути відсутність певних наступальних дій української армії. Це основна тактична вимога Путіна. Цю козирну карту вони не віддадуть, навіть якщо МАГАТЕ домовиться про часткову демілітаризацію станції", - підсумував політолог.