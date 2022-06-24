Росія може застосовувати до тисячі снарядів проти ЗСУ на годину, - Резніков

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає РБК-Україна.

За його словами, західна артилерія сильно змінює картину боїв, але у росіян фактично безлімітний запас боєприпасів.

"Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години, намагаючись придушити психологічний стан наших військових... Тисячу снарядів на годину, вони висипають безлімітний ресурс", - підкреслив Резніков.

Він також зазначив, що Сили оборони застосовують тактику точкового ураження, тому десятки гаубиць або кілька одиниць HIMARS можуть завдати "правильне ураження по правильних цілях".