Росія може застосовувати до тисячі снарядів проти ЗСУ на годину, - Резніков
Російські війська на фронті можуть застосовувати по Збройних силах України до тисячі снарядів на годину
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає РБК-Україна.
За його словами, західна артилерія сильно змінює картину боїв, але у росіян фактично безлімітний запас боєприпасів.
"Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години, намагаючись придушити психологічний стан наших військових... Тисячу снарядів на годину, вони висипають безлімітний ресурс", - підкреслив Резніков.
Він також зазначив, що Сили оборони застосовують тактику точкового ураження, тому десятки гаубиць або кілька одиниць HIMARS можуть завдати "правильне ураження по правильних цілях".
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