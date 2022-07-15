Росія може зібрати в "добробати" до 50 тис. людей, це - ніщо, - генерал-майор СБУ Ягун

Про це в ефірі Еспресо заявив генерал-майор СБУ Віктор Ягун.

"Росіяни ж бояться оголосити мобілізацію та намагаються, наскільки є можливість сформувати добровольчі підрозділи з кожного регіону. Більший регіон - бригада, менший регіон - батальйон і вони будуть дивитися на реакцію людей в регіонах, на те, як вони підуть в ці підрозділи і чи варто займатися цим. Можливо, вони можуть перекрити цими добровольцями цю недостатню кількість військових, які конче необхідні на фронті", - сказав він.

На думку Ягуна, у росіян цього не вийде.

"Вони при максимумі можуть зібрати не більше 50 тис. людей. Коли значна кількість людей вже вибита або знаходяться в такому морально-психічному стані, коли вони не здатні воювати - це ніщо для такої великої країни як Росія", - заявив генерал-майор.

За його словами, через нерівність загиблих в регіонах мобілізацію не оголошуватимуть.

"Концентрація на регіонах, тому що в деяких регіонах починається бурління, пов'язані з тим, що в таких містах як Санкт-Петербург і Москва нікого не призивають або дуже обмаль і немає загиблих. А такі регіони, як Алтай, Бурятія, Дагестан - там просто величезні втрати серед призовників та контрактників і це не може не вплинути на ситуацію серед населення і починати якісь мобілізаційні дії після цього точно не варто", - підсумував Ягун.