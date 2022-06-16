Росія на Донбасі воює значно неукопмлектованими тимчасовими угрупованнями, – британська розвідка
Бої на передовій переходять до невеликих піших угруповань, що нівелює перевагу російської армії в артилерійській техніці
Про це повідомило в твітері британське міністерство оборони з посиланням на дані власної розвідки.
"Бойові сили Росії на Донбасі, скоріш за все, діють у складі все більш розрізнених і значно недоукоплектованих угрупувань", – зазначає британська розвідка.
За даними української сторони, деякі російські батальйонні тактичні групи, які зазвичай складаються з 600–800 осіб, змогли зібрати лише 30 солдатів, зазначається у повідомленні.
При цьому бої на передовій переходять все частіше до невеликих груп військ, які зазвичай діють у пішому порядку.
"Деякі з сильних сторін Росії, такі як її перевага у кількості танків, стають менш актуальними у цьому середовищі. Це, ймовірно, сприяє повільній швидкості просування", - йдеться у повідомленні.
- Станом на ранок 16 червня окупанти ведуть штурм на Слов’янському й Бахмутському напрямках, тривають бої за Сєверодонецьк.
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