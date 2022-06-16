Про це повідомило в твітері британське міністерство оборони з посиланням на дані власної розвідки.

"Бойові сили Росії на Донбасі, скоріш за все, діють у складі все більш розрізнених і значно недоукоплектованих угрупувань", – зазначає британська розвідка.

За даними української сторони, деякі російські батальйонні тактичні групи, які зазвичай складаються з 600–800 осіб, змогли зібрати лише 30 солдатів, зазначається у повідомленні.

При цьому бої на передовій переходять все частіше до невеликих груп військ, які зазвичай діють у пішому порядку.

"Деякі з сильних сторін Росії, такі як її перевага у кількості танків, стають менш актуальними у цьому середовищі. Це, ймовірно, сприяє повільній швидкості просування", - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 16 червня окупанти ведуть штурм на Слов’янському й Бахмутському напрямках, тривають бої за Сєверодонецьк.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb