Росія на етапі, коли розморожує радянський мотлох, – волонтер Артем Фисун
Російська армія виснажена і змушена розморожувати і пускати в бій радянську техніку, натомість українська армія зараз має низку переваг
Про розповів у програмі "Війна і волонтери" журналістки Еспресо волонтер Андрій Фисун, який нещодавно відвідав захисників вздовж усієї лінії фронту.
"Росіяни виснажені і знаходяться на тому етапі, коли ми були у 2015 році. Коли у нас вже закінчувалася техніка і ми розморожували радянське добро, яке залишилося. Відновлювали його і пускали в бій. Ось на цьому етапі зараз знаходиться рашка", – каже волонтер.
Артем Фисун переконаний, наше військо має перевагу у кількох факторах.
"Чіткі сплановані дії, ефективне командування, якісно застосована зброя, сила і воля наших захисників. Це фактори, які ставлять нас у велику перевагу над ворогом", – наголосив Артем Фисун.
Нагадаємо, Артем Фисун розповів про російський терор Харківщини А також розповів, що бої тривають за кожне село, яке може переходити з рук в руки.
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