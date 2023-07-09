Росія на етапі, коли розморожує радянський мотлох, – волонтер Артем Фисун 

Про розповів у програмі "Війна і волонтери" журналістки Еспресо волонтер Андрій Фисун, який нещодавно відвідав захисників вздовж усієї лінії фронту.

"Росіяни виснажені і знаходяться на тому етапі, коли ми були у 2015 році. Коли у нас вже закінчувалася техніка і ми розморожували радянське добро, яке залишилося. Відновлювали його і пускали в бій. Ось на цьому етапі зараз знаходиться рашка", – каже волонтер.

Артем Фисун переконаний, наше військо має перевагу у кількох факторах.

"Чіткі сплановані дії, ефективне командування, якісно застосована зброя, сила і воля наших захисників. Це фактори, які ставлять нас у велику перевагу над ворогом", – наголосив Артем Фисун.

Нагадаємо, Артем Фисун розповів про російський терор Харківщини А також розповів, що бої тривають за кожне село, яке може переходити з рук в руки.